Vecinos de La Florida llaman a concentrarse todos los jueves contra el posible alojamiento de menores no acompañados - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio ovetense de La Florida se han concentrado este jueves frente al edificio situado en el número 32 del paseo de La Florida, una de las ubicaciones que baraja el Gobierno del Principado para habilitar un recurso residencial para menores no acompañados.

La concentración, convocada a las 19.00 horas, ha reunido a vecinos ante el inmueble, donde también han colocado carteles en algunos balcones con los mensajes que animan a concentrarse todos los jueves a las 19 horas y rechazando el recurso: "Aquí Menas? Aquí no! En mi barrio no!"

Los vecinos ya se habían concentrado este martes ante el edificio para mostrar su rechazo a la posible instalación del recurso, en una jornada en la que el Ayuntamiento de Oviedo señaló que los datos trasladados por el Principado sobre la habilitación del centro no se correspondían con la alarma generada en el barrio.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, explicó este jueves que el número 32 del paseo de La Florida es una de las ubicaciones que está valorando el Principado y aseguró que los menores que podrían ser trasladados al recurso llevan más de un año viviendo en Asturias. Actualmente, según indicó, hay 147 menores no acompañados en la comunidad.