Vox exige a Canteli que reaccione para evitar que la ciudad no pierda la ciudad de la justicia

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado en la Comisión Plenaria de Urbanismo, una propuesta para analizar la posibilidad de ofrecer infraestructuras o terrenos municipales de disponibilidad inmediata, como alternativa para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia.

Según ha explicado Vox a través de una nota de prensa, la transformación de la futura Ciudad de la Justicia en Oviedo, que cuenta ya con el visto bueno del Principado de Asturias, está generando debate en los últimos meses, debido a la paralización de los derribos en el antiguo HUCA y a los retrasos vinculados a la aprobación del Plan Especial para el desarrollo de esta zona.

"Estos trámites podrían retrasar varios años el inicio de las actividades previstas", ha dicho la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta. Desde Vox señalan que actualmente la Ciudad de la Justicia depende de la creación de un nuevo campus universitario, el traslado de varias facultades y la unificación de las sedes judiciales. Añaden que el pasado mes de agosto, el PP anunció la posibilidad de conceder licencias a la Universidad de Oviedo, condicionado a la presentación del plan urbanístico por parte del Gobierno regional.

"Sin embargo, desde Vox consideramos que esta medida tampoco garantiza un adelanto suficiente en los plazos previstos", ha comentado Peralta.

Recuerdan que el alcalde socialista de Siero, Ángel García, ha dado un paso al frente para poner a disposición, de forma gratuita, del Gobierno de Principado de Asturias y del Ministerio de Justicia, terrenos municipales de 25.000 metros cuadrados, disponibles de inmediato con el tamaño acorde a las necesidades de unificación de las sedes judiciales y con buenas comunicaciones para albergar la Ciudad de la Justicia.

"Esta oferta puede poner en peligro la ubicación prevista de la Ciudad de la Justicia en Oviedo si persisten los retrasos. Desde Vox insistimos en la necesidad de anticiparse a estos problemas y analizar la viabilidad de ofrecer terrenos municipales como alternativa, con el objetivo de agilizar la reunificación de las sedes judiciales y evitar que la inversión se desplace a concejos vecinos, lo que supondría una pérdida significativa para el municipio de Oviedo", ha advertido Peralta.

Han reclamado al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que se anticipe a los problemas y proponga soluciones y alternativas "reales, para una eficaz y eficiente gestión de los recursos y de los bienes patrimoniales, así como para asegurar el futuro y el desarrollo de nuestro concejo".