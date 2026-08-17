Vox exige conocer las zonas sin saneamiento y reclama un plan para completar la red

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado al equipo de gobierno información detallada y actualizada sobre las zonas del concejo que todavía carecen total o parcialmente de red pública de saneamiento, así como las actuaciones previstas para solucionar estas carencias.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha señalado que se trata de un "servicio básico" que aún no llega a todos los vecinos. "Queremos saber exactamente dónde está el problema, cuántas viviendas están afectadas y qué piensa hacer el Ayuntamiento para resolverlo", ha afirmado.

La formación ha recordado que las deficiencias afectan especialmente a la zona rural, donde los vecinos han trasladado sus reclamaciones de forma reiterada durante los últimos años. En este sentido, Peralta ha denunciado que vivir en la zona rural no puede significar tener servicios "de segunda" cuando los impuestos se pagan igual.

Por ello, el grupo municipal ha solicitado una relación completa de las parroquias, núcleos y zonas afectadas, así como de los puntos que presentan problemas de conexión con colectores generales o sistemas de depuración.

Asimismo, ha reclamado conocer el número aproximado de viviendas perjudicadas y disponer de la cartografía actualizada de la red. Por último, Vox ha pedido información sobre los proyectos de ampliación previstos o pendientes de ejecución, con sus respectivos presupuestos y plazos, además de una planificación concreta para la zona rural.