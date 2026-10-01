Vox exige explicaciones al Gobierno central por el retraso del sistema ATIS en el aeropuerto de Asturias

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OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Asturias, José María Figaredo, ha registrado junto a otros parlamentarios de su grupo una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central para exigir explicaciones sobre el retraso en la implantación del Sistema Automático de Información Terminal (ATIS) en el aeropuerto de Asturias, cuya llegada se ha pospuesto hasta el año 2028.

A través de esta iniciativa, el grupo parlamentario ha reclamado conocer los motivos de este aplazamiento a pesar del progresivo incremento del tráfico aéreo en las instalaciones asturianas y de las reiteradas peticiones que se han realizado desde la propia torre de control para contar con esta herramienta. En una nota de prensa, Vox ha detallado que con esta iniciativa preguntarán al Ejecutivo qué criterios determinan el calendario de implantación del ATIS, por qué Asturias tendrá que esperar hasta 2028 y cuántas solicitudes para instalar el sistema se han recibido, así como la respuesta dada por el Gobierno.

Vox ha recordado que el personal de la torre de control ha solicitado el sistema en repetidas ocasiones debido al volumen de vuelos y a las complejas condiciones meteorológicas que registra habitualmente el aeropuerto.

Según Vox, entre los meses de enero y julio de 2026 el aeropuerto de Asturias ha alcanzado los 1.274.071 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 9,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. "Con estas cifras, la terminal asturiana ha superado en tráfico de viajeros a otros aeropuertos del país que ya disponen del sistema ATIS en funcionamiento", concluyen.