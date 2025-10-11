Vox exige al PP explicaciones por la falta de conservación en la Fábrica de Gas de Oviedo

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha exigido este sábado al equipo de gobierno local explicaciones por la "falta de control" en el cumplimiento del deber de conservación de los elementos protegidos de la antigua Fábrica de Gas, cuya protección patrimonial está regulada desde 2011.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha denunciado que "el Ayuntamiento no ha cumplido, ni cumple, con su deber de exigir que se preserve el valor y se asegure la integridad de los elementos protegidos", señalando directamente al Partido Popular como responsable de "años de inacción y desidia".

Según ha detallado en una nota de prensa, a comienzos de este año la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias requirió al Consistorio la elaboración de un informe sobre el grado de cumplimiento de los deberes de conservación, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural. Además, se instó a exigir a la promotora Camín de la Victoria la presentación de un proyecto de consolidación y protección de la chimenea y el depósito de agua.

"El informe que solicita Patrimonio tiene una gran trascendencia, pues evidenciará el reiterado incumplimiento de esta administración local de la Ley de Patrimonio", ha advertido Peralta, quien recuerda que preservar los elementos protegidos "es una responsabilidad compartida entre el Ayuntamiento y los propietarios, y si estos no cumplen, el consistorio debe actuar incluso por ejecución subsidiaria".

Peralta ha criticado además el estado de la marquesina y otros elementos que, según ha afirmado la portavoz, "se pretende ahora descatalogar y derribar", y que "no es fruto del paso del tiempo, sino de la negligencia tanto del Ayuntamiento como de los sucesivos propietarios".

La edil de Vox ha anunciado que su grupo ha solicitado los informes técnicos del proyecto de consolidación de la marquesina, así como los plazos de ejecución y la empresa encargada de los trabajos.

Por último, ha reprochado al PP su falta de compromiso con el patrimonio histórico de Oviedo, recordando que, además del caso de la Fábrica de Gas, "también han incumplido con la conservación de la Plaza de Toros, la Fuente de Foncalada, el Conjunto Histórico de Olloniego, el Campo San Francisco o el Paseo de los Álamos".