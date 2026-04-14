Vox exige al PP fechas para el proyecto y las obras de la plaza de toros

Archivo - Plaza de toros de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta ha pedido al equipo de gobierno del PP que "deje de mentir" y se comprometa "de una vez por todas con fechas y presupuestos" para la ejecución de las obras de la Plaza de Toros de Buenavista".

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, se pregunta si existiendo ya un anteproyecto entregado en 2024 y con el visto bueno del Principado por Cultura, cómo puede ser que el equipo de gobierno haya sido incapaz de elaborar "unos simples pliegos para el encargo de la elaboración del proyecto". Añade que ha existido en 2025 partida presupuestaria de 500.000 euros no ejecutada.

La edil ha recordado que Vox ya alertó en 2025 de la "falta de transparencia" y la "inacción" del PP. "Canteli lleva siete años prometiendo la reestructuración de la Plaza de Toros, incumpliendo las obligaciones de mantenimiento y conservación de un inmueble de su propiedad y declarado Bien de Interés cultural", ha señalado en referencia al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

La portavoz señala no existe ni una sola previsión presupuestaria para la ejecución de las obras, mínimo hasta 2030. "Tendremos proyecto antes de 2027 pero, ¿para cuándo las obras? ¿tendremos que esperar 7 años más?", se ha preguntado Peralta.

"La Plaza de toros, pudiendo ser el inicio para la recuperación del barrio del Cristo Buenavista, se ha convertido en la imagen y semejanza del abandono y de la degradación del HUCA que tanto critica el alcalde de Oviedo al Gobierno social comunista del Principado. Ya es hora de que Canteli deje las críticas a un lado y empiece a cumplir con sus promesas electorales", concluye Peralta.