Vox exige al Principado que convierta en fijos a los interinos que concatenen 24 meses de contrato en un periodo de 30

Vox ha pedido este martes a la Administración del Principado que actúe con los empleados públicos conforme a las normas que aplican a los trabajadores de las empresas privadas y que conviertan en fijos a todos los interinos que hayan concatenado 24 meses contratados en un periodo de 30, una situación que afecta a más de 7.000 interinos de la región.

Así lo ha indicado el diputado Ignacio Blanco en la primera rueda de prensa que el grupo parlamentario Vox ha ofrecido en la sala de prensa de la Junta General tras mantener una reunión con el colectivo de interinos del Principado.

"Esta primera rueda de prensa es sobre un asunto que creemos crucial, hablamos de más de 13.000 personas en una situación de interinidad y precariedad en el empleo, de ellas casi 7.000 por ley ya deberían ser empleados fijos", ha dicho Blanco.

Para el diputado de Vox se trata de un asunto "de justicia" y recuerda que el caso de estos miles de empleados públicos en situación d einterinidad sería objeto de sanción si se produce en la empresa privada. "No se puede exigir a la empresa privada lo que no se aplica internamente, por eso a principios de septiembre buscaremos un encuentro con el presidente para que, si no quiere reunirse con Vox al menos atienda a los colectivos de interinos", ha dicho Blanco.

En este sentido ha insistido en que "nos enfrentamos a interinos con 15 o 20 años concatenando contratos de trabajo" y ha incidido en que es muy lamentable que se persiga a las empresas privadas por uso fraudulento de contratos temporales y no se aplique esa propia regla para ellos mismos".

Así, el dirigente de Vox ha indicado que desde la Administración se incumplen hasta dos normativas propias con esta situación de concatenación de trabajos temporales además de incumplir el propio Estatuto de los trabajadores.

Por ello han solicitado que se paralice la oferta pública por concurso para la estabilización de empleo y que se hagan fijos a todos los interinos con más de 24 meses de antigüedad. "No hay mejor concurso que una persona que lleva ya diez o quince años en su puesto de trabajo", ha indicado Blanco, que ha insistido en que la tasa de interinidad ahora en Asturias ronda el 30%.

Ha añadido que estamos ante un problema creado por la Administración socialista y ha destacado que no se puede olvidar que "hablamos de personas y no de números sin más".

MÁS DE 1.500 DENUNCIAS

En Asturias más de 1.500 interinos ya han presentado denuncia por su situación laboral y los sindicatos alertan de que "esto es una bola de nieve que va a ser imparable". "Estamos hablando de defender los derechos laborales, no de otra cosa", ha indicado el portavoz del colectivo de interinos, José Antonio Santos que ha manifestado que hay trabajadores públicos que han visto como en 30 años en su puesto sin que su plaza sea convocada.

El de la interinidad es un problema que afecta a toda la administración de manera transversal, por eso Blanco ha exigido al nuevo Gobierno de Adrián Barbón que "al menos escuche a estos trabajadores".