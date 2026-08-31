Vox exige responsabilidades políticas por la crisis del Centro de menores de Sograndio tras el cese de su directora

Archivo - La diputada regional de Vox Asturias, Sara Álvarez Rouco. - VOX ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en la Junta General del Principado, Sara Álvarez Rouco, ha advertido este lunes de que el cese de Aida Rodrigo Norniella como directora del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio no pone fin, a juicio de la formación, a la crisis registrada en el centro durante las últimas semanas tras varias fugas e incidentes protagonizados por internos.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) publica este lunes el cese de Rodrigo, quien había comunicado a principios de agosto a la Viceconsejería de Justicia su voluntad de dejar el puesto. Para Vox, el relevo al frente de la dirección no debe servir al Ejecutivo autonómico para dar por cerrada la situación.

"Por mucho que intenten evitarlo desde el Gobierno regional, lo de Sograndio es un escándalo que cuelga directamente del presidente del Principado, Adrián Barbón y del consejero y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez", ha afirmado Rouco, que ha acusado a ambos de "negar el conflicto" en sede parlamentaria ante las iniciativas promovidas por su grupo.

La parlamentaria ha sostenido que las denuncias y reclamaciones de Vox sobre el funcionamiento del centro fueron "rechazadas y desoídas" mientras, según ha señalado, se agravaba la situación. Álvarez Rouco ha aludido a fugas, altercados y personal herido durante agosto, así como a la salida de Rodrigo, a quien sitúa como la segunda directora que deja el cargo entre 2025 y 2026.

Vox considera que estos hechos evidencian carencias en el centro. "Parece claro que Sograndio es una institución penal encubierta, sin medios, sobrepasada, obsoleta y desorganizada", ha manifestado la diputada, quien ha señalado que la plantilla y los vigilantes afrontan el día a día con "angustia y temor".

Álvarez Rouco ha considerado insuficiente que la crisis se resuelva únicamente con el cese de la directora y ha reclamado al Gobierno del Principado explicaciones y la asunción de "responsabilidades políticas" por los problemas de seguridad y las fugas registradas en el centro.