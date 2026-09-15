Vox Gijón critica que se permita debatir en Pleno sobre Palestina pero se bloquee una iniciativa sobre Ceuta

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha llamado la atención este martes sobre que en el Pleno Municipal se haya permitido, con anterioridad, debatir sobre Palestina cuando a ellos se les acaba de echar para atrás una iniciativa sobre Ceuta para apoyar a su población.

Rouco, según una nota de prensa de Vox, ha explicado que la iniciativa ha sido rechazada por la Secretaría y la Presidencia de la Junta de Portavoces, al alegar que el tema no es de competencia municipal y que el Pleno no es la vía adecuada para esta clase de propuestas.

Sin embargo, Vox ha defendido que el articulado del Reglamento del Pleno no excluye la presentación de una iniciativa de estas características.

Ha puesto de ejemplo que una iniciativa para condenar lo que estaba ocurriendo en Palestina sí se debatió en el Pleno el 16 de junio de 2021, "pese a tratarse de una cuestión con una evidente dimensión internacional", según ella.

"Ya en el actual mandato, el Pleno ordinario del 9 de julio de 2025 tramitó igualmente como proposición una iniciativa denominada 'Proposición sobre apoyo al pueblo palestino'", ha recordado la portavoz.

"Cuando se trata de Palestina se admite el debate en el Pleno de Gijón, pero cuando VOX quiere defender Ceuta y nuestra soberanía se nos dice que no es competencia municipal y que esta no es la vía", ha criticado Rouco.

La portavoz de Vox, por todo ello, ha considerado que detrás del rechazo solo puede existir una decisión de carácter político y ha señalado directamente a Foro por la decisión adoptada en la Junta de Portavoces. "De nuevo nos encontramos con la oposición tendenciosa de Foro, apoyado por la Secretaría Municipal", ha lamentado Rouco.