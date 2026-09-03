Vox Gijón pide "agotar todas las vías" para frenar la retirada del monumento Héroes de Simancas

Archivo - Monumento Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada, en Gijón.
Archivo - Monumento Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 3 septiembre 2026 16:43
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   OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha pedido este jueves que se agoten "todas las vías" poara evitar la retirada del monumento a los Héroes del Simancas en Gijón. La portavoz ha lamentado que "el Ministerio respalde la iniciativa de Zapico" y confía en que la Compañía de Jesús contemple la vía judicial y el Ayuntamiento defienda "de manera inequívoca" la permanencia del monumento.

   En una nota de prensa, Álvarez Rouco ha mostrado su rechazo a la decisión del Ministerio de Memoria Democrática de incluir el monumento a los Héroes del Simancas en el Catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, desestimando las alegaciones presentadas por la Compañía de Jesús.

   "Partiendo de que la vergonzosa Ley de Memoria Democrática es un instrumento al servicio de la ideología socialcomunista, a nadie sorprende que quieran rematar el proceso revanchista de retirada del monumento a los Héroes del Simancas", ha señalado Rouco.

   La portavoz de Vox ha lamentado especialmente el respaldo del Ministerio a la iniciativa impulsada por el consejero Ovidio Zapico. "Es la confirmación de que las izquierdas tienen una fijación irracional por hacerlo desaparecer", ha denunciado.

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