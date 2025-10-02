Vox insta al Ayuntamiento a adquirir el Palacio Inclán y Leyguarda

Archivo - Palacio de Inclán Leyguarda, ubicado en la calle del Sol de Oviedo, con andamios en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha instado al Equipo de Gobierno local a poner "más empeño" en las negociaciones para la adquisición del Palacio Inclán y Leyguarda, ya que es, a su juicio, "una oportunidad única para destinar un espacio, ahora infrautilizado, a cubrir necesidades de esta administración local".

Este inmueble, propiedad de la Administración General del Estado y reformado por el Ayuntamiento en 2023, podría dotar al Ayuntamiento de "un edificio de casi 2.000 metros cuadrados, que pueden ser destinados a usos que satisficieran las numerosas necesidades de espacio y dispersión de las dependencias de esta administración local".

"La opción de adquirir este inmueble no debería ser descartada por el PP de Canteli", ha señalado. Peralta ha recordado que el gobierno local lleva años negociando y en contacto con la Administración General del Estado para la adquisición de este inmueble, pero "hasta hoy no se ha llegado a consenso alguno". En 2023, ha dicho, se encargó a una empresa un informe técnico de valoración del palacio, que arrojó un valor de tasación de 945.399,44 euros.

"Es importante señalar que el ayuntamiento tuvo que llevar a cabo unas obras por ejecución subsidiaria para garantizar la estabilidad y la seguridad del edifico, y que como resultado y según la información consultada, el Estado mantiene una deuda con esta administración local de casi medio millón de euros". "Esta, sin duda, podría ser una baza para la negociación, pudiendo cobrar una deuda que se remonta a casi dos años, que hemos pagado todos los ovetenses y que no puede quedar en el olvido".