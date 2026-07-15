Vox lleva al Pleno de Avilés preguntas sobre la acería eléctrica de ArcelorMittal y el Certamen de Ganado de San Agustín

La portavoz de Vox en Avilés, Arancha Martínez junto aL diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Avilés defenderá en el próximo Pleno varias iniciativas relacionadas con el futuro industrial de la ciudad, la seguridad del Parque de Ferrera, la transparencia en la organización de eventos municipales y la conservación de las tradiciones locales.

Según ha informado la formación, preguntará al equipo de gobierno por las conclusiones extraídas de la Bienal Climática en relación con los planes de inversión de ArcelorMittal para la futura acería eléctrica de Avilés y por el estado del muro del Parque de Ferrera.

Asimismo, Vox propondrá estudiar medidas para mantener el Certamen de Ganado de San Agustín de 2026 con la participación de especies distintas a la bovina, además de reclamar un sistema para evaluar el impacto de los eventos financiados con fondos públicos y reforzar la difusión de la programación cultural y festiva del verano. También trasladará una petición vecinal para estudiar la poda de un árbol en la avenida de Cervantes.