Vox llevará al pleno de Oviedo el piso de menores de La Florida para forzar al PP a posicionarse

Vecinos de La Florida llaman a concentrarse todos los jueves contra el posible alojamiento de menores no acompañados - EUROPA PRESS
OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo elevará al pleno de septiembre el conflicto vecinal en el barrio de La Florida por la posible apertura de pisos tutelados para menores inmigrantes no acompañados e instará al Gobierno local, del PP, a posicionarse sobre este asunto.
En una nota de prensa, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha explicado que "esto ya no va solo de La Florida" y ha instado al PP a "decidir si está con los vecinos o si acepta en Oviedo el modelo de acogida impuesto por la izquierda".
La portavoz de VOX, Sonsoles Peralta, ha advertido de que la polémica surgida en La Florida "ha sido el detonante", pero ha enfatizado que el debate "ya no puede limitarse a una ubicación concreta". "Hoy hablamos de La Florida, pero si finalmente se descarta esa ubicación, mañana puede ser cualquier otro barrio de nuestra ciudad", ha dicho, por lo que ha instado al PP a decidir "si está con los vecinos o si acepta en Oviedo el modelo de acogida impuesto por el Gobierno de Barbón".
Entre otros asuntos, Vox pedirá también explicaciones sobre la información que manejaba el Ayuntamiento respecto al proyecto de La Florida. "Queremos saber desde cuándo lo sabía el Ayuntamiento, qué sabía exactamente y por qué los vecinos no fueron informados", ha reclamado Peralta, quien ha defendido el derecho de los vecinos a "conocer y cuestionar" este tipo de proyectos.
"Los ciudadanos tienen derecho a saber qué recurso se pretende instalar junto a sus casas, cuántas personas albergará, quién lo gestionará, qué seguimiento tendrá y cuánto dinero público costará. Y tienen derecho, además, a estar en contra", ha aseverado.