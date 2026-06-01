Vox muestra su rechazo a la aplicación de la nueva tasa turística en la ciudad que defiende la alcaldesa

Una calle de Avilés. - EUROPA PRESS

OVIEDO/AVILÉS 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Avilés ha anunciado su rechazo absoluto a la imposición de la tasa turística aprobada por el Principado de Asturias que el equipo de gobierno pretende aplicar en la ciudad.

Desde Vox afirman que esta medida, defendida públicamente por la alcaldesa Mariví Monteserín, supone "una nueva carga fiscal sobre los visitantes y un grave error estratégico que dañaría la imagen y el impacto económico de Avilés".

"Consideramos que este tipo de tasas no son más que impuestos injustos y contraproducentes. Penaliza a quienes eligen nuestra ciudad para conocer su cultura, su patrimonio y su gastronomía, precisamente en un momento clave en el que esta ciudad necesita reforzar su atractivo turístico y competir así con otros destinos. La consecución de efectos negativos con la aplicación de esta tasa es más que evidente", incide la portavoz del grupo, Arancha Martínez Riola.

Así consideran que esta tasa supone un desincentivo directo para los turistas, y su implantación, a nivel burocrático, genera nuevos gastos administrativos, controles y trámites que terminarán costeando los avilesinos.