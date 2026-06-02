Un hombre en Iowa, EEUU, mata a seis personas por una presunta disputa familiar antes de suicidarse

Archivo - Agentes de Policía en Iowa, Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Kevin E. Schmidt - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto en un tiroteo en la ciudad de Muscatine, en el estado estadounidense de Iowa, después de que un hombre de 52 años y residente en la misma urbe acabara con la vida de cuatro personas en una misma vivienda y matara después a otras dos personas por una posible disputa familiar antes de quitarse la vida tras ser confrontado por agentes de Policía.

Identificado por la Policía como Ryan Willis McFarland, de 52 años y residente de Muscatine, el sospechoso asesinó a cuatro personas en una misma vivienda alrededor de las 12.12 de la mañana, hora local (las 19.12 españolas en península y Baleares), según ha informado el Departamento de Policía de la ciudad en una rueda de prensa recogida por la cadena estadounidense ABC.

Tras ello, abandonó la vivienda antes de la llegada de los agentes de Policía, que finalmente lo localizaron en un sendero próximo al río Mississipi, donde se ha quitado la vida. "Mientras hablaba con Ryan Willis McFarland, se suicidó", ha declarado el jefe de Policía de Muscatine, Anthony Kies, que ha indicado que "los agentes y el personal de emergencias le brindaron asistencia, pero ha sido declarado muerto en el lugar".

Sin embargo, la investigación ha llevado a las autoridades a sospechar de un número mayor de víctimas además de las cuatro fallecidas en una primera vivienda y, finalmente, han localizado los cuerpos de dos hombres muertos por aparentes heridas de bala en otra vivienda y en un negocio cercano.

En cuanto al motivo del crimen, la Policía de Muscatine ha señalado en un comunicado que "los hallazgos preliminares indican que los disparos se originaron por una disputa doméstica" y "se cree que todas las víctimas son familiares del sospechoso fallecido", que, según Kies, no tenía antecedentes penales.