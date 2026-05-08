Vox no asistirá al acto institucional del 'Día de les Lletres' por "la utilización sectaria de la cultura asturiana"

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Vox Asturias ha anunciado este viernes que no asistirá al acto institucional del denominado 'Día de les Lletres Asturianes' que se celebrará este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, al considerar que el Gobierno de Adrián Barbón "ha convertido la promoción de la cultura asturiana en un instrumento de imposición ideológica".

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha señalado que el Ejecutivo autonómico "reduce constantemente la riqueza cultural de Asturias a la promoción de la llingua", una lengua que ha definido como "artificial y de laboratorio, alejada de la realidad cotidiana de la mayoría de los asturianos. Mientras, deja que actividades que realmente sí son parte de la tradición y cultura popular de nuestra región, como la ganadería, languidezcan camino de su desaparición".

"Además, creemos que el Gobierno utiliza la llingua para construir una red clientelar de filólogos, profesores y colectivos subvencionados que viven de impulsar una lengua artificial que nada tiene que ver con los bables tradicionales que forman parte de la riqueza cultural de las distintas zonas de Asturias y que sí merecen protección y respeto", ha afirmado.

López ha denunciado además que la política lingüística del Principado "se está convirtiendo en un proceso sectario que pretende utilizar la lengua como elemento de división y alejamiento del resto de España, algo que ya se ha visto en otras regiones como Cataluña o Galicia". "La lengua que une a todos los asturianos es el español, y resulta preocupante que el Gobierno de Barbón utilice recursos públicos para alimentar un proyecto identitario artificial mientras abandona problemas reales que afectan a los asturianos", ha añadido.

Desde Vox insisten en que defender las tradiciones, hablas y particularidades culturales asturianas "no puede convertirse en una excusa para imponer proyectos ideológicos ni para crear estructuras subvencionadas al servicio del nacionalismo lingüístico". "Nosotros defendemos la cultura asturiana, pero no vamos a participar en actos convertidos en escaparates de propaganda ideológica", ha recordado Carolina López.