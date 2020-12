Vox no presenta enmiendas parciales para "no ser cómplice de la última oportunidad perdida para Asturias"

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) - Vox no presentará enmiendas parciales al proyecto de Ley del Principado de Asturias de los Presupuestos Generales porque "no seremos cómplices de la última oportunidad perdida para Asturias".

"Desde nuestro Grupo Parlamentario no creemos en el fondo de estos presupuestos, no creemos en ligeros arreglos para convalidar un presupuesto que ahonda los problemas que arrastra Asturias desde hace años, y no creemos en esta izquierda que presume de dialogante para negarnos la voz o para votar en contra de las propuestas que presentamos en el pleno solo porque lo propone Vox", ha explicado el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, a través de nota de prensa.

"Vox es la única oposición real a un gobierno socialista que quiere para los asturianos unas cuentas insostenibles, propias de un gobierno de la precipitación más preocupado por mantener los chiringuitos, por mantener las políticas de antes, que por ofrecer un futuro para los asturianos", ha indicado, para calificar las cuentas de "letales" para Asturias.

"Se reducen los ingresos, se incrementan los gastos que se atienden con una emisión histórica de deuda y con transferencias de otras administraciones", ha señalado, para añadir que la deuda es "ya la tercera consejería del Principado.

Por último, el portavoz ha anunciado que "analizaremos en profundidad las enmiendas que han presentado el resto de partidos, pero podemos adelantar que con seguridad nos confirmarán que todos aprueban el camino de incremento de gasto y deuda, muy por encima de nuestras posibilidades".