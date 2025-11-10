Vox Oviedo acusa al PP de "acumular años de retrasos" en la aprobación de normativa municipal

Archivo - Las concejalas del Grupo Municipal de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta (Portavoz) y Alejandra González. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha registrado este lunes una batería de preguntas y un ruego para que el equipo de gobierno del Partido Popular explique por qué sigue incumpliendo de forma sistemática el Plan Normativo municipal, "acumulando años de retrasos, reglamentos sin iniciar y compromisos que nunca llegan a materializarse".

"El PP lleva años anunciando regulaciones que nunca llegan. Es la prueba más evidente de la falta de planificación y de la dejadez del equipo de gobierno. No pueden hablar de eficacia mientras acumulan reglamentos pendientes desde 2020, 2021 o 2022... Esto genera inseguridad jurídica, perjudica a los vecinos y demuestra una forma de gobernar basada en la improvisación permanente", ha afirmado Peralta.

Desde Vox han recordado que la Ley 39/2015 obliga a todas las administraciones públicas a programar anualmente su actividad normativa, algo que, según Peralta, el Ayuntamiento de Oviedo "continúa ignorando" y mantiene "prácticamente congelada buena parte de su normativa básica".

La portavoz de Vox ha reivindicado que "Oviedo necesita rigor, no propaganda" y ha criticado que el PP es "diligente para impulsar aquello que políticamente le interesa, como la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, pero olvida sistemáticamente todo lo demás".

Por ese motivo, Vox ha registrado un ruego formal "para que todas las concejalías implicadas" aporten en la próxima comisión un informe justificando el incumplimiento de cada una de las iniciativas normativas previstas en el Plan Normativo 2025.