Vox Oviedo alerta de la exclusión de más de 2.400 solicitudes de ayudas escolares por los baremos de renta

Archivo - La concejala de Vox en oviedo, Alejandra González - VOX - Archivo

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha alertado este viernes en el Órgano Colegiado de Subvenciones, de la exclusión de más de 2.400 solicitudes de ayudas escolares por los baremos de renta y pide al equipo de gobierno más información sobre los criterios de renta y una revisión de los mismos.

La concejala Alejandra González ha defendido el voto favorable de su grupo a las ayudas escolares y ha incidido en que no van a votar en contra de las becas concedidas a las familias, aunque advierten que los baremos actuales dejan fuera a cientos de hogares, por lo que pide conocer los perfiles que quedan excluidos.

Según ha indicado el grupo, en concreto, 1.456 solicitudes han sido excluidas de las ayudas de comedor, 452 de las ayudas de desayuno y 559 de las destinadas a libros de texto y material complementario.

González Roqué ha indicado que su grupo ha solicitado conocer las rentas de las familias excluidas, una información que, según se les ha trasladado, estará disponible una vez finalice el proceso de subsanación de solicitudes.

"Es fundamental analizar esos datos para valorar si los criterios actuales se ajustan a la realidad económica de las familias", ha añadido. Alejandra González ha defendido la necesidad de revisar al alza los límites de renta ya que ha considerado que la situación económica actual exige adaptar los criterios para que más familias españolas trabajadoras puedan beneficiarse de estas ayudas.