Vox Oviedo denuncia que el Palacio de los Deportes carece de bandera nacional pese a estar inaugurado

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox Oviedo ha instado este miércoles al equipo de gobierno a colocar la bandera de España en el Palacio de los Deportes, al considerar que el edificio, ya inaugurado y en funcionamiento, incumple la normativa vigente en materia de símbolos oficiales. La portavoz del grupo municipal, Sonsoles Peralta, denuncia que actualmente "las únicas banderas que ondean son las de la Ciudad Europea del Deporte".

Vox recuerda que la legislación estatal obliga a que la bandera de España esté presente en el exterior e interior de los edificios públicos, y sostiene que su ausencia debe corregirse "de forma inmediata". Peralta acusa al gobierno municipal de "incumplir sistemáticamente la ley" y de mostrar "una falta de respeto institucional" al no exhibir el símbolo nacional.

El grupo municipal señala que en el exterior del recinto hay ocho mástiles "ocupados por la misma bandera", la de la Ciudad Europea del Deporte, mientras que en el interior "no hay rastro de bandera alguna". Vox critica que el Ejecutivo local priorice "la promoción y publicidad de sus proyectos" frente al cumplimiento de la normativa.

Por otra parte, Vox trasladará a la Comisión de Urbanismo más de un centenar de preguntas sobre la certificación del final de las obras del Palacio de los Deportes. El grupo ya había registrado 30 cuestiones sobre posibles irregularidades, que, aseguran, "no fueron contestadas ni en comisión ni en pleno, pese al compromiso del concejal Nacho Cuesta de ofrecer respuestas con transparencia".

Tras revisar el expediente con la obra ya recepcionada, Vox asegura haber detectado 1,25 millones de euros sin la debida justificación en unidades de obra. Peralta pide al gobierno local "demostrar la transparencia de la que alardea" y responder al conjunto de preguntas presentadas. Recuerda, además, que la actuación ha supuesto un coste final de 26 millones de euros, "7,9 millones más de lo previsto, financiados con los impuestos de los ovetenses".