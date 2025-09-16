Vox Oviedo denuncia sobrecostes y deficiencias en las obras de la Avenida de Galicia y exige explicaciones a Cuesta

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este martes "la falta de previsión y planificación" en las obras de la Avenida de Galicia por parte del equipo de gobierno y ha denunciado múltiples deficiencias, retrasos y sobrescostes, por lo que llevará una batería de 11 preguntas a la Comisión de Urbanismo pidiendo explicaciones al concejal responsable.

Vox quiere conocer por qué no se han previsto actuaciones en el proyecto inicial como la ampliación del último tramo, las zonas de carga y descarga y el arbolado "más adecuado" o las relativas a la red de saneamiento. Además, ven necesario que el equipo de gobierno local responda a "cómo va a solucionar los problemas de iluminación, la colocación de toldos en los establecimientos y la accesibilidad de las rampas de acceso recientemente instaladas".

"Es inaceptable que a mitad de la ejecución de unas obras anunciadas a bombo y platillo, se tengan que ir solventando sobre la marcha problemas que eran muy previsibles teniendo en cuenta el proyecto inicial", ha argumentado Peralta, quien ha criticado la instalación de rampas que "interrumpen el acerado perpendicularmente creando un desnivel peligroso, que no está señalizado ni protegido, y que desemboca directamente en una calzada con línea amarilla continua, donde está prohibido parar o estacionar".

A su juicio, el equipo de gobierno "no ha escuchado ni a los vecinos ni a la oposición", lo que ha provocado "graves perjuicios para los comerciantes, que han visto mermados sus ingresos, y para los vecinos, que sufren las incomodidades de unas obras que ahora se prolongan 45 días más de lo previsto".

VOX también ha denunciado un sobrecoste cercano al 20% respecto al presupuesto inicial, alcanzando los 193.000 euros. "Lo vamos a pagar todos los ovetenses", ha advertido la concejala, que además ha alertado de que el equipo de gobierno tiene "un grave problema" con las licitaciones y los proyectos. "O quedan desiertas, o los pliegos tienen errores, o los proyectos se modifican sobre la marcha por decisiones improvisadas. Y siempre con un mayor coste para las arcas municipales", ha afirmado.