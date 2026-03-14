Vox Oviedo pide un protocolo contra "empadronamientos ficticios"

Oviedo.- Vox se queda solo en su proposición para prohibir el burka en dependencias municipales tras un giro del PP - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha reclamado este sábado un protocolo contra "empadronamientos ficticios" para que este trámite refleje "una residencia efectiva y legal" y no se convierta en "la puerta de entrada a ayudas y servicios municipales para quienes ocupan viviendas de forma irregular o falsean sus datos".

En una nota de prensa, la portavoz ha explicado que según los informes municipales, Oviedo registra una "elevada rotación padronal" y un número "excesivamente elevado" de altas, cambios de domicilio, renovaciones y bajas, lo que a juicio de Vox exige "acciones políticas urgentes y concretas y más medios para garantizar que el Padrón refleje la realidad poblacional del concejo".

Peralta ha asegurado que "un empadronamiento ficticio o fraudulento distorsiona los datos de población y tiene un impacto directo en los recursos públicos, la prestación de servicios y el acceso a ayudas, vivienda, escolarización y sanidad financiadas con el dinero de todos los ovetenses".

"La solidaridad no puede construirse sobre el fraude ni la convivencia sobre la dejación de funciones; el Ayuntamiento tiene la obligación de ejercer sus competencias con rigor y proteger los recursos públicos de todos los ovetenses", ha remarcado la portavoz.

En su proposición, Vox plantea la aprobación de un protocolo de verificación reforzada que se active cuando concurran indicios objetivos de posible fraude, como empadronamientos múltiples en un mismo domicilio sin parentesco familiar, incoherencias documentales o situaciones vinculadas a la usurpación de vivienda.

A su juicio, este protocolo permitiría la realización de comprobaciones administrativas proporcionadas y, cuando proceda, visitas domiciliarias dentro del marco legal. Además, la iniciativa incluye, medidas específicas para reforzar la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando una solicitud de empadronamiento pueda estar relacionada con okupaciones o usos irregulares del inmueble, así como la notificación inmediata al titular catastral en los casos de empadronamiento en precario para que pueda ejercer las acciones legales oportunas.

Vox también reclama una auditoría urgente y exhaustiva del parque de vivienda pública en Oviedo, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de adjudicación y "expulsar del sistema de ayudas a aquellos adjudicatarios que subarrienden habitaciones o empadronen fraudulentamente a terceros, recuperando así esas viviendas para las familias ovetenses que realmente las necesitan".