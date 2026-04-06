Vox Oviedo pide un protocolo municipal de actuación inmediata ante el acoso escolar coordinado con servicios sociales

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, y la concejala Alejandra González. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una moción para implantar un protocolo municipal de actuación inmediata en casos de acoso escolar, coordinado con los servicios sociales locales. La iniciativa busca garantizar "atención psicológica especializada en plazos breves", ofrecer a las familias "una orientación clara sobre los recursos disponibles" y mejorar la coordinación con administraciones educativas y sanitarias.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha explicado este lunes que el acoso escolar genera consecuencias graves en la salud mental de los menores, como "tristeza, depresión, ansiedad e incluso tendencias suicidas", y afecta también al rendimiento académico y la motivación.

Según datos oficiales de 2025, alrededor del 10% del alumnado asturiano ha sido acosado, un 12% indica que algún compañero está siendo víctima de acoso y un 16% afirma padecer acoso varias veces al mes, en momentos puntuales.

Peralta ha subrayado que, pese a los programas de prevención existentes, las familias carecen de una respuesta inmediata y clara cuando los menores se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

"Cuesta identificar a dónde acudir, qué pasos dar o qué recursos están disponibles de manera inmediata", ha indicado. Además, ha comentado que los procedimientos actuales pueden aumentar la presión sobre la víctima.

Peralta ha insistido en que "los datos nos muestran la dimensión actual del problema": "En Asturias durante el curso 2025 se registraron 146 casos confirmados de acoso escolar y un total de 469 denuncias".