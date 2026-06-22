Vox Oviedo plantea un estudio para construir un parking subterráneo bajo el futuro Parque del Este

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una proposición, que llevará a la próxima Comisión de Urbanismo, para que se analice la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo parte del futuro Parque del Este. El objetivo de la iniciativa es "aliviar la presión de aparcamiento" en la zona del Palacio de los Deportes.

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, sostiene que la rehabilitación del equipamiento deportivo ha eliminado las plazas de estacionamiento que existían antes y ha generado un nuevo foco de saturación en barrios como Ventanielles, Tenderina y Torrelavega. "Desde Vox consideramos inconcebible que, ante una obra de semejante magnitud y relevancia, el equipo de gobierno no haya previsto una alternativa suficiente para satisfacer esta necesidad", ha criticado.

Peralta ha añadido que la falta de aparcamiento afecta también a zonas próximas como Pumarín y Teatinos, además de tensionar el estacionamiento del Centro Comercial Los Prados en días de eventos. La portavoz ha subrayado que, desde la adjudicación de las obras en febrero de 2023 hasta su finalización en agosto de 2025, y tras una inversión de más de 26 millones de euros, el equipo de gobierno "ha tenido el tiempo suficiente para pensar en soluciones alternativas".

En una nota de prensa recuerda que "con anterioridad a los trabajos de rehabilitación, el complejo deportivo disponía de un aparcamiento en superficie con capacidad para unos 7 autocares y 76 vehículos". "Este espacio ha sido sustituido por una gran plaza pública exterior, eliminando las plazas anteriormente disponibles", afirma Peralta.

Señala además que, aunque el Ayuntamiento de Oviedo está acometiendo obras de reordenación de varias calles en el entorno del Palacio de los Deportes para generar al menos 100 plazas de aparcamiento en Ventanielles, este número sigue siendo "insuficiente" para atender las necesidades vecinales y las ocasionadas por el uso de la infraestructura deportiva.

Por ello, Vox ha propuesto que un estudio técnico determine la viabilidad del proyecto subterráneo y concrete cuántas plazas deberían reservarse para uso vecinal y cuántas para aparcamiento público, "con el fin de ofrecer una respuesta estable a este problema".