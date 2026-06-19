Vox Oviedo propone incorporar la perspectiva de familia en todas las políticas municipales

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo defenderá en la próxima Comisión Plenaria de Economía una iniciativa para que el Consistorio incorpore la perspectiva de familia en todas sus políticas públicas municipales, actuaciones, planes, ordenanzas y presupuestos, con especial prioridad a la natalidad, la conciliación y al arraigo familiar en el municipio.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha asegurado en nota de prensa que durante años las administraciones públicas "han ido relegando a las familias a un segundo plano mientras se imponían criterios ideológicos y burocráticos alejados de los problemas reales de los ciudadanos". "Se habla constantemente de perspectiva de género, de emergencia climática o de agendas ideológicas de todo tipo, pero nadie parece preguntarse cómo afectan las decisiones políticas a las familias que cada día sostienen nuestra sociedad, educan a sus hijos, cuidan de sus mayores y hacen verdaderos esfuerzos para llegar a fin de mes", ha manifestado.

La iniciativa plantea que el Ayuntamiento incorpore de forma transversal la perspectiva de familia en todas sus políticas públicas, evaluando previamente si las medidas adoptadas facilitan o dificultan la vida de quienes tienen hijos, cuidan de familiares dependientes o intentan desarrollar un proyecto familiar en Oviedo.

Desde Vox consideran que muchas decisiones adoptadas en los últimos años "han ignorado completamente esta realidad". Las dificultades de acceso a la vivienda, el incremento de la presión fiscal, los problemas de conciliación o determinadas políticas de movilidad, ha explicado Peralta, "terminan afectando de forma directa a miles de familias del municipio".

La propuesta también insta al Ayuntamiento a priorizar aquellas actuaciones que favorezcan la natalidad, la conciliación, el cuidado de menores y mayores y el arraigo de las familias en el municipio. "Si queremos una ciudad con futuro, con relevo generacional y con cohesión social, debemos empezar a poner a las familias en el centro de las decisiones políticas. Cuando una ciudad protege a sus familias, se protege a sí misma", ha finalizado Peralta.