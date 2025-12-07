Vox Oviedo rechaza la 'ORA ambiental' al considerarla "un peaje encubierto y una ampliación de la ZBE"

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, este lunes frente al Consistorio. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha rechazado la llamada "ORA ambiental", a la que ha señalado como una extensión encubierta de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y un nuevo "peaje urbano injusto" que "exprime el bolsillo de los contribuyentes y limita su libertad de movimiento". "La voracidad recaudatoria y las políticas punitivas y de restricción de libertades y derechos del PP de Oviedo no tienen límites", ha asegurado Peralta.

Según ha detallado la portavoz este domingo a través de un comunicado de prensa, Vox ya presentó 40 enmiendas al Plan de Movilidad, entre ellas la eliminación de la ORA ambiental, por su carácter de "ampliación del aparcamiento regulado" y su efecto de "castigo directo al vehículo", atendiendo al principio de "Quien contamina paga".

Según Peralta, "bajo el falso mantra de la polución ambiental y de la protección de la salud, el PP de Oviedo castiga y discrimina a aquellos ovetenses que residen fuera de la ZBE, donde antes los vecinos aparcaban gratuitamente".

"Esta es una de las medidas llamadas 'de peaje urbano' aplicándose diferentes tasas de acuerdo al potencial contaminante de los vehículos. Pese a que la venden como una medida complementaria que actúa de transición entre la ZBE Y las fronteras, clave para gestionar la movilidad y la contaminación ambiental. La realidad es que es unamedida profundamente antisocial que discrimina a los ovetenses con menor renta, a quienes viven fuera de la ZBE y no pueden permitirse cambiar de coche por uno con mejor clasificación ambiental", ha criticado la portavoz de Vox.

El grupo municipal sostiene que la futura ZBE ya cuenta con la suficiente regulación del aparcamiento y que el área central es, de hecho, la zona con mayor peatonalización, por lo que no existe justificación técnica sólida para modificarla con una "tarifa ambiental".