Vox Oviedo reclama conocer el impacto económico de la regularización extraordinaria de extranjeros

Archivo - La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas en la Comisión de Economía para conocer cuántas solicitudes se han gestionado desde el inicio del procedimiento extraordinario de regularización de extranjeros, qué áreas y servicios municipales han intervenido y qué coste económico ha supuesto para el Consistorio.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha afirmado que "las entidades locales son la administración más cercana al ciudadano y, una vez más, se ven obligadas a destinar recursos humanos y materiales, a la ejecución de una decisión adoptada por otra administración, sin que, exista información pública suficiente sobre el coste real que esta medida está teniendo para el Ayuntamiento de Oviedo".

Peralta ha señalado que "la transparencia en la gestión de los recursos públicos exige que el equipo de gobierno informe y dé a conocer el alcance real de esta carga administrativa en el Ayuntamiento", y ha pedido que se aclaren tanto el volumen de expedientes tramitados como los recursos municipales empleados en este proceso.

El grupo municipal ha cuestionado si esta situación ha afectado a la prestación ordinaria de los servicios públicos que reciben los ovetenses, de manera especial en departamentos como Servicios Sociales o la atención administrativa a los vecinos, y ha solicitado conocer qué medidas se han adoptado para evitar posibles perjuicios.

Vox también preguntará al equipo de gobierno si tiene previsto reclamar al Gobierno de España la financiación íntegra de los costes derivados de este proceso, al tratarse, según ha defendido Peralta, de una decisión adoptada por la Administración General del Estado.

Por último, la portavoz ha solicitado que se detalle cuántos expedientes tramitados corresponden a informes de arraigo social, arraigo socio laboral, arraigo socio formativo u otros documentos cuya emisión dependa del Ayuntamiento, desglosados por tipo.