Vox Oviedo reclama más controles sobre los informes sociales ligados a la regularización de extranjeros

Archivo - La concejala de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una moción de urgencia en la que solicita al equipo de gobierno que establezca controles adicionales en la elaboración de los informes de vulnerabilidad social, especialmente los que puedan incorporarse a los procedimientos de regularización extraordinaria de extranjeros impulsados por el Gobierno central.

La iniciativa, presentada por la portavoz municipal, Sonsoles Peralta, plantea que estos informes incluyan evaluaciones técnicas individualizadas, entrevistas y comprobaciones documentales, así como un sistema ordenado de tramitación que priorice las situaciones de emergencia. También propone fijar plazos, establecer mecanismos de notificación y realizar revisiones posteriores para comprobar que se mantienen las circunstancias que motivaron su emisión.

Vox sostiene que estos documentos pueden tener relevancia en procedimientos administrativos relacionados con la situación de residencia de personas extranjeras, aunque no conceden por sí mismos autorizaciones ni generan automáticamente derechos. La formación reclama que se verifiquen las circunstancias económicas, laborales y patrimoniales de cada solicitante y que se compruebe si recibe otras ayudas.

Peralta considera que el procedimiento de regularización puede incrementar la carga administrativa de los ayuntamientos y reclama que se garantice la disponibilidad de recursos para atender las competencias municipales. La portavoz también ha cuestionado la actuación del PP en el Ayuntamiento y le ha pedido que adopte medidas en el ámbito de sus competencias.

La moción solicita, en conjunto, reforzar los mecanismos de control y transparencia en la emisión de estos informes y evitar, según la formación, que se tramiten sin una evaluación individualizada de las circunstancias sociales de cada persona.