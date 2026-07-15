Vox pide al Ayuntamiento de Oviedo un estudio para agilizar los retrasos en el Servicio de Licencias

Obra nueva. Construcción de una vivienda unifamiliar. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado más información, más control y herramientas de apoyo para reducir los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas, tras constatar un aumento de las licencias de obra mayor y un comportamiento desigual en el número de viviendas con permiso de obras entre 2023 y 2025.

En una nota de prensa, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha realizado en la comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos del Ayuntamiento de Oviedo una pregunta y ruego centrados en la gestión de las licencias de obra mayor, a partir de los datos recogidos en las memorias del Servicio de Licencias de 2023, 2024 y 2025. "Hemos consultado las memorias del Servicio de Licencias de los ejercicios 2023, 2024 y 2025, podemos señalar que en 2023 se concedieron 115 licencias de obra mayor, en 2024 fueron 144 y en 2025, 162".

La portavoz ha subrayado la evolución de las viviendas con permiso de obras, con cifras que, en el cómputo global, pasan de 456 en 2023, a 638 en 2024 y 370 en 2025. La formación ha analizado también los datos de viviendas unifamiliares y de edificio colectivo, y ha consatatado que en la tabla de expedientes incoados para construcción de viviendas libres figuran 80 en 2023, 69 en 2024 y 81 en 2025.

"Hay elementos que requieren una explicación más precisa, pedimos que nos aclaren las solicitudes recibidas por tipología, el tiempo medio de concesión, los trámites que más retrasos generan y los errores más frecuentes en la tramitación", ha explicado Peralta.

El grupo municipal también ha preguntado si el Ayuntamiento dispone de estudios sobre los posibles retrasos y ha propuesto que, si no existen, se elaboren informes, catálogos o guías de usuario para agilizar el procedimiento.