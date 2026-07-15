Vox pide al Ayuntamiento de Oviedo un estudio para agilizar los retrasos en el Servicio de Licencias

Obra nueva. Construcción de una vivienda unifamiliar.
Obra nueva. Construcción de una vivienda unifamiliar. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 15 julio 2026 16:39
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   OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado más información, más control y herramientas de apoyo para reducir los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas, tras constatar un aumento de las licencias de obra mayor y un comportamiento desigual en el número de viviendas con permiso de obras entre 2023 y 2025.

   En una nota de prensa, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha realizado en la comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos del Ayuntamiento de Oviedo una pregunta y ruego centrados en la gestión de las licencias de obra mayor, a partir de los datos recogidos en las memorias del Servicio de Licencias de 2023, 2024 y 2025. "Hemos consultado las memorias del Servicio de Licencias de los ejercicios 2023, 2024 y 2025, podemos señalar que en 2023 se concedieron 115 licencias de obra mayor, en 2024 fueron 144 y en 2025, 162".

   La portavoz ha subrayado la evolución de las viviendas con permiso de obras, con cifras que, en el cómputo global, pasan de 456 en 2023, a 638 en 2024 y 370 en 2025. La formación ha analizado también los datos de viviendas unifamiliares y de edificio colectivo, y ha consatatado que en la tabla de expedientes incoados para construcción de viviendas libres figuran 80 en 2023, 69 en 2024 y 81 en 2025.

   "Hay elementos que requieren una explicación más precisa, pedimos que nos aclaren las solicitudes recibidas por tipología, el tiempo medio de concesión, los trámites que más retrasos generan y los errores más frecuentes en la tramitación", ha explicado Peralta.

   El grupo municipal también ha preguntado si el Ayuntamiento dispone de estudios sobre los posibles retrasos y ha propuesto que, si no existen, se elaboren informes, catálogos o guías de usuario para agilizar el procedimiento.

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