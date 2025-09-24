Vox pide al Ayuntamiento de Oviedo que garantice el suministro de material didáctico a escuelas infantiles

Archivo - Obras en la Escuela Infantil de La Florida, en Oviedo, cerrada en octubre por filtraciones del tejado. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este miércoles al Equipo de Gobierno local que garantice el suministro de material didáctico a las escuelas infantiles, y ha mostrado su "preocupación" por el la situación del contrato de suministro.

En una nota de prensa ha explicado que el pasado mes de julio se licitó el contrato de suministro y el 7 de agosto se propuso adjudicarlo a una empresa con la condición de que se completara la documentación requerida para proceder a la formalización del contrato. Sin embargo, un mes después, el 4 de septiembre, al no haberse recibido la documentación solicitada, se acordó "dejar el asunto sobre la mesa hasta no emitir informe".

"Lo que no se ha dejado encima de la mesa es el material didáctico para los alumnos de las escuelas infantiles, que han comenzado el curso sin los medios previstos", ha reprochado Peralta.

La portavoz de Vox ha cuestionado los "contratiempos" en las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Oviedo, incidiendo en que "son habituales".