Vox pide al Ayuntamiento de Oviedo una partida presupuestaria para rehabilitar la muralla medieval

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OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha registrado una pregunta y varios ruegos ante la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para reclamar al equipo de gobierno que incluya en los Presupuestos de 2027 una partida específica destinada a la conservación y rehabilitación de los tramos de la muralla medieval que presentan un peor estado de mantenimiento.

En una nota de prensa, Peralta ha explicado que, si bien en 2021 se rehabilitó el tramo más amplio de la muralla, otras zonas siguen presentando un "estado deficiente". La muralla medieval de Oviedo, ha argumentado, forma parte del patrimonio cultural de Asturias y como tal, "no puede seguir abandonada a su suerte". "El Ayuntamiento debe asumir sus responsabilidades y garantizar su conservación antes de que el deterioro sea irreversible", ha señalado.

Peralta ha advertido también de la presencia de un añadido de ladrillos en la parte superior de la muralla, varios de ellos aparentemente mal asentados, lo que podría provocar su caída sobre la vía pública. "No estamos hablando únicamente de una cuestión estética o patrimonial. Hay elementos que pueden desprenderse y caer a la calle, con el consiguiente peligro para las personas y los bienes. Es necesario actuar de inmediato y adoptar las medidas de seguridad que correspondan", ha indicado.

Ante esta situación, Vox ha pedido una partida presupuestaria "suficiente y adecuada" para intervenir en los fragmentos de la muralla que se encuentran en peor estado. "No basta con actuar de manera puntual: hace falta una planificación global que permita conservar este patrimonio y evitar que las futuras rehabilitaciones sean más costosas", ha añadido Peralta.