Vox pide explicaciones por la ausencia de contrato del Control de Aves desde agosto de 2025

Las concejalas de Vox Oviedo Sonsoles Peralta y Alejandra González. - EUROPA PRESS
OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado al equipo de gobierno explicaciones por la situación del contrato de 'Servicios de control de población de palomas, gaviotas y estorninos en el término municipal de Oviedo', cuya tramitación permanece suspendida desde agosto de 2025 tras un recurso presentado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
En una nota de prensa, Peralta ha explicado que el anterior contrato de control de aves finalizó el 11 de agosto de 2025, sin posibilidad de prórroga. El nuevo contrato, licitado en enero de 2025 y adjudicado a INDIGENOM PROYECT S.L. por dos años más con dos posibles prórrogas anuales, quedó "automáticamente paralizado" tras el recurso especial en materia de contratación presentado por la empresa LARUS CONTROL S.L.N.E.
Ante esta situación, Vox quiere conocer "con claridad" quién está realizando actualmente el control de aves en el municipio, con qué cobertura contractual y qué decisiones ha adoptado este equipo de gobierno para evitar que Oviedo quede sin este servicio desde agosto de 2025.