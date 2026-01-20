Vox pide explicaciones al Ayuntamiento de Oviedo por la falta de ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en Oviedo ha registrado este martes una batería de preguntas en la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación y Seguridad Ciudadana y Participación para que el Ayuntamiento explique por qué varias líneas del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 2021-2024 del área de Promoción Económica y Empleo no se han ejecutado.

Según el grupo, el propio Plan anual de control financiero de 2025 califica estos planes como instrumentos esenciales para garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de los fondos públicos. Sin embargo, el informe de control sobre el PES detecta "incidencias graves" en al menos cuatro de sus siete líneas estratégicas, con impacto directo en autónomos, pequeñas empresas, comerciantes y desempleados.

Entre las anomalías citadas, Vox destaca que la convocatoria de ayudas a autónomos y pymes para gastos corrientes no se ejecutó en 2023 y 2024, pese a contar con una financiación prevista de 7,5 millones de euros. Tampoco se llevaron a cabo las subvenciones para la transformación de locales comerciales ni las destinadas al mantenimiento o creación de empleo, que no reflejan aplicación presupuestaria.

"La falta de ejecución de estas subvenciones tiene un impacto real en el desarrollo económico y social del municipio", afirma la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta.

El grupo municipal también pregunta por qué en 2024 no se firmó ni ejecutó el convenio 'Oviedo Emprende' con la Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de Asturias, dotado con más de 1,1 millones de euros, ni el acuerdo con la Asociación de Vendedores del Fontán para promover los mercados municipales y la venta ambulante.

Vox quiere saber además si durante la vigencia del plan se modificaron o eliminaron líneas de subvención sin que conste su actualización en el portal de transparencia, lo que considera un "déficit de transparencia".

"El gobierno municipal debe explicar por qué no se han convocado estas ayudas, a cuánto dinero se ha renunciado y qué consecuencias ha tenido para la economía de Oviedo", advierte Peralta, quien anuncia que Vox exigirá responsabilidades políticas si procede.