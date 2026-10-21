Vox pide explicaciones sobre el mantenimiento del centro de transportes del Espíritu Santo

Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas para exigir explicaciones al Gobierno del PP sobre su responsabilidad en el mantenimiento y la modernización del Centro de Transportes del Espíritu Santo, después de que el Principado de Asturias haya reconocido públicamente el deterioro de sus instalaciones y ofrecido colaboración al Consistorio para abordar las inversiones necesarias.

En una nota de prensa, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha hecho referencia a las declaraciones del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que reconoció en sede parlamentaria que el equipamiento presenta "necesidades evidentes" en cubiertas, pavimentos y redes de agua.

Peralta ha señalado que el Ayuntamiento "no es un mero espectador de lo que ocurre en estas instalaciones", sino que es socio fundador de la Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte, constituida en 1986, con una participación inicial del 26 % de su capital y tres representantes en su actual Consejo de Administración.

"Ahora el Principado ofrece colaboración al Ayuntamiento para modernizar unas instalaciones que presentan importantes deficiencias. Pero lo que queremos saber es qué han estado haciendo ambas administraciones durante todos estos años, cuando las dos forman parte de la sociedad responsable de su gestión", ha dicho.

Vox ha tenido acceso al acta del Consejo de Administración celebrado el 12 de diciembre de 2017, en el que ya se advertía del "grave deterioro de la red interior de abastecimiento de agua, con instalaciones de más de cuarenta años de antigüedad, fugas y consumos desorbitados". En aquella reunión, explica, se acordó que el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias buscarían una fórmula de financiación conjunta para acometer la renovación de la red.

"Han pasado casi nueve años desde aquel acuerdo y hoy volvemos a escuchar que las redes de agua necesitan modernizarse. Queremos saber si se ejecutaron aquellas obras, cuánto dinero se invirtió y qué hizo el Ayuntamiento para resolver un problema que conocía desde hace años", ha criticado la portavoz.

Para la formación, es necesario examinar la gestión económica de la sociedad, las inversiones realizadas y la planificación prevista para garantizar el futuro de "una infraestructura estratégica para el transporte y la actividad empresarial de Oviedo".

El Grupo Municipal también ha puesto el foco en la modificación de los estatutos sociales acordada en junio de 2025, mediante la que se amplió la duración de la sociedad hasta los setenta años desde su constitución. "Se ha decidido prolongar la vida de esta sociedad hasta 2056, pero queremos saber si esa decisión vino acompañada de un plan de viabilidad y de inversiones. Porque prolongar la duración de una empresa no resuelve por sí solo los problemas de sus instalaciones", ha advertido Peralta.