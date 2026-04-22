Vox pide información sobre la gestión de 2,9 millones correspondientes a programas de empleo

Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas en la Comisión de Economía, Interior, Contratación y Seguridad Ciudadana para esclarecer la gestión de 2,9 millones de euros correspondientes a programas de empleo financiados con fondos autonómicos y europeos, cuya ejecución quedó pendiente en 2025 y ha sido trasladada al ejercicio 2026.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, mostró su preocupación por estos fondos y ha indicado que quieren conocer exactamente a qué proyectos corresponden estos importes, en qué punto se encuentran y, sobre todo, qué plazo de ejecución tienen.

Incide Vox en que según la documentación municipal, los créditos proceden de remanentes de tesorería y del Fondo Social Europeo, vinculados a diversos proyectos de empleo, que no han alcanzado la fase de obligación reconocida durante el ejercicio 2025. Ante esta situación, la formación, quiere conocer en detalle qué ha ocurrido con cada uno de estos programas.

El grupo municipal también ha solicitado información sobre el estado actual de cada proyecto, así como los plazos de ejecución y justificación de las subvenciones concedidas tanto por el Principado como por la Unión Europea.

"Nos preocupa que una mala planificación o gestión pueda poner en riesgo la justificación de fondos europeos, con el consiguiente perjuicio económico para el Ayuntamiento y, en última instancia, para los vecinos de Oviedo", añadió Peralta.