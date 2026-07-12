Vox pide al PP medidas "urgentes" ante el vandalismo en las piscinas de Trubia

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta - VOX

OVIEDO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha registrado una batería de preguntas para que el equipo de gobierno informe sobre los actos vandálicos que han obligado a cerrar temporalmente la piscina municipal de Trubia y detalle las medidas que está adoptando para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.

En una nota de prensa, Vox ha recordado que no se trata de un caso aislado, ya que en los últimos veranos también se registraron episodios similares en la piscina de La Monxina. "Cuando una misma situación se repite verano tras verano, es evidente que las medidas adoptadas no están dando el resultado esperado", ha señalado Peralta.

La formación solicita al Ayuntamiento información sobre el número de actos vandálicos registrados en las instalaciones deportivas municipales durante los años 2024, 2025 y 2026, el coste que han supuesto para las arcas municipales y las medidas de seguridad y vigilancia previstas para proteger unas instalaciones que son patrimonio de todos los ovetenses.

"No es razonable que cada verano tengamos que hablar de instalaciones municipales dañadas y vecinos que se quedan sin servicio. Si el problema persiste, habrá que evaluar qué está fallando y actuar en consecuencia", ha agregado la portavoz.