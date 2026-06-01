Vox pide reservar un local para el futuro centro social de Las Campas en las nuevas viviendas de Paniceres de Oviedo

La portavoz del Grupo Municipal Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo va a presentar una proposición, en el pleno de mañana, para solicitar al Principado de Asturias la cesión de un local comercial de unos 275 metros cuadrados en la planta baja de alguno de los edificios de las 300 viviendas protegidas en alquiler previstas en Las Campas-Paniceres.

La iniciativa busca garantizar un espacio en propiedad para el futuro centro social del barrio, antes de que finalice el actual arrendamiento del local, de la calle Quirós, que termina en junio de 2027.

La formación recuerda que el centro social de Las Campas funciona actualmente en un local alquilado de 228,97 metros cuadrados situado en la calle Quirós número 4, propiedad de la Sociedad de Gestión del Suelo del Principado.

Según el contrato vigente, el alquiler comenzó el 15 de junio de 2017 y ha sido prorrogado sucesivamente, con una última extensión aprobada por la Junta de Gobierno el 26 de febrero de 2026. Por lo tanto, el Centro Social en Las Campas concluye su contrato en un año sin posibilidad de efectuar más prórrogas.

La portavoz del Grupo Municipal Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, considera que la operación de cesión de parcela para la construcción de viviendas es una oportunidad única de disponer de un local en propiedad para destinarlo a Centro Social.

Y plantea que el Ayuntamiento inicie los trámites para pedir formalmente al Principado la reserva de un local comercial en la futura promoción residencial. La idea es que esa cesión se prevea ya en la redacción del proyecto técnico de las 300 viviendas, dado que todavía no está redactado y, según la formación, es el momento adecuado para incorporarlo.

Peralta subraya ese argumento al señalar que éste es el momento óptimo para poder prever, en la redacción de dicho proyecto, la posible cesión por parte del Principado de Asturias al Ayuntamiento de Oviedo de un espacio adecuado para el centro social.