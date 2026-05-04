Vox pide revisar la toponimia oficial del concejo

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo defenderá en el próximo pleno municipal una moción de urgencia para instar al Principado de Asturias a revisar los topónimos oficiales del concejo de Oviedo, aprobados por el Decreto 14/2019, al considerar que su validación debe acreditar "de forma suficiente" su base histórica, filológica, cartográfica y social y que justifique su aprobación e inclusión.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha dicho que solamente el Estatuto de Autonomía y no la "voluntad y obsesión" de un gobierno regional, puede y tiene potestad para "convertir una lengua propia en un medio de comunicación, y por supuesto menos aún lo puede conferir el gobierno del Principado de Asturias, sin previa reforma del Estatuto de nuestra región".

Peralta dice que el topónimo en asturiano de Oviedo, que es 'Uviéu', no goza de aceptación mayoritaria ni es utilizada de forma habitual por los ovetenses.

"Incluso la imposición de este término genera rechazo entre la ciudadanía y entre figuras relevantes de la vida política y cultural asturiana", ha considerado, señalando la necesidad de revisarlos topónimos si no cuentan con respaldo documental suficiente.

"En Vox estamos totalmente de acuerdo en proteger y conservar todo aquello que suponga una señal de identidad, no solo de Asturias sino de la Nación Española. Sin embargo, la imposición lingüística que se está gestando desde hace años en nuestra región nada tiene que ver con la protección y promoción de los bables y de la pluralidad lingüística de Asturias a la que la legislación hace referencia", ha lamentado.

"Vox no va a permitir que en Asturias los hispano hablantes acaben por sentirse perseguidos en ámbitos como el político, administrativo, educativo, o sanitario, tal y como sucede ya en muchas regiones de España, o que Uviéu acabe sustituyendo a Oviedo como topónimo oficial", ha concluido Sonsoles Peralta.