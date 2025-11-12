Vox pide una ubicación alternativa al traslado del Albergue Covadonga al antiguo Hogar de San José

GIJÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, llevará al próximo Pleno una proposición en la que solicita al Gobierno municipal que busque una alternativa adecuada al traslado del Albergue Covadonga al antiguo Hogar de San José, en el barrio del Natahoyo.

En este sentido, pide que cancele el convenio suscrito entre la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Compañía de Jesús en Asturias, que regenta el Hogar de San José, al considerar que "la concentración de centros sociales en El Natahoyo ya es notable", según una nota de prensa de Vox.

A este respecto, ha recordado que este traslado afecta a un entorno "especialmente sensible", donde ya se encuentran el propio Hogar de San José, que acoge a menores vulnerables, el centro de rehabilitación Proyecto Hombre y varios centros educativos, entre ellos la Escuela Revillagigedo, el Colegio Atalía y el IES Emilio Alarcos.

"Es incomprensible que el Ayuntamiento decida agrupar en un mismo punto tantos recursos de atención social con realidades tan diferentes", ha opinado Rouco, quien ha advertido de que eso genera "riesgos innecesarios y un evidente malestar en los vecinos".

La portavoz, que ha acompañado a los residentes del Natahoyo en su reciente concentración de protesta, ha destacado que los ciudadanos han mostrado su rechazo de forma "pacífica y clara", colocando telas rojas en sus ventanas y reclamando al Consistorio que dé marcha atrás.

Al tiempo, ha recalcado que el Gobierno local tiene la obligación de garantizar la convivencia y la seguridad de los barrios y ha agregado que existen alternativas viables para ubicar provisionalmente el albergue "sin generar conflictos sociales ni poner en riesgo la tranquilidad de los residentes".