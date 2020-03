Vox plantea una declaración institucional alternativa a la del resto de partidos asturianos en la Junta para el 8M

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General ha presentado una declaración institucional alternativa a la consensuada por el resto de partidos con representación en el parlamento asturiano, con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo.

A juicio de la diputada Sara Álvarez Rouco, el documento del resto de grupos es un texto "sesgado" e "insuficiente". El presentado por Vox, ha argumentado, incorpora "el amparo hacia todas aquellas mujeres que han sido excluidas en las reclamaciones de los grupos feministas al no considerarlas útiles para sus fines políticos".

"Asistimos a una instrumentalización de la mujer y una manipulación de la realidad desde ciertos partidos y asociaciones, cuando el 8M debe ser un día para agradecer a todos los españoles que han luchado por alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres", ha remarcado.

Vox defiende "con firmeza" que el 8M "conmemora los esfuerzos de mujeres y hombres por lograr la igualdad de derechos entre ambos sexos". Por ello, consideran desde Vox que "reivindicar la figura femenina en este día no consiste en convertir a las mujeres en una consigna política ni en colectivizarlas y presentar un falso panorama de opresión del hombre hacia la mujer en nuestro país".

Reivindicar la figura femenina hoy, ha argumentado Álvarez Rouco, "consiste en trabajar por solucionar sus problemas, igual que los de los hombres, niños o ancianos".

Apoyar la declaración institucional planteada por el resto, tal y como la propone el Parlamento asturiano, "supondría utilizar a las mujeres como arma arrojadiza para fines políticos que no justifican esta instrumentalización". Además "implicaría asumir el concepto de violencia de género que contraviene el planteamiento de Vox, pero que no por ello niega la existencia de violencia, habitualmente dramática, sobre las mujeres".

"Es una realidad innegable", afirma la diputada de Vox, que su partido "persigue castigar la violencia". "Lo hace siempre de manera más contundente que el resto de los partidos y lo demuestra proponiendo cadena perpetua para violadores y maltratadores", recalca Álvarez Rouco.

Desde Vox, ha agregado, no suscriben el concepto de defensa de los derechos sexuales y reproductivos "porque suponen una simplificación, además de una negación de la condición de las mujeres en sí mismas". "Por mucho que el desarrollo de las teorías sociales quiera insistir en que no hay diferencias biológicas entre ambos sexos, la realidad se impone y los hombres no están biológicamente dotados para asumir el rol de las mujeres, ni las mujeres para asumir el de los hombres, por lo que no pueden aceptarse este tipo de afirmaciones", ha argumentado.