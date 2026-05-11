Vox pregunta sobre los permisos de ocupación semanal de la mezquita de la calle Catedrático Luis Sela Sampil

Las concejalas de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta y Alejandra González. - VOX OVIEDO

OVIEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una pregunta para la próxima Comisión de Economía, para conocer si existe autorización para la ocupación semanal de la acera en la calle Catedrático Luis Sela Sampil, donde cada viernes, entre las 14:30 y las 15:30 horas, un grupo de personas se reúne para rezar en la vía pública y quiere además conocer si la mezquita dispone de permiso para la ocupación semanal de la acera, y en caso negativo qué medidas piensa adoptar el gobierno local.

La concejala y portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha alertado de que se trata de una ocupación recurrente del espacio público que dificulta el tránsito peatonal y obliga a vecinos y transeúntes a utilizar el tramo de jardín adyacente.

La pregunta registrada por Vox, expone que esta situación afecta tanto al acceso a viviendas y comercios cercanos como a la normal circulación de peatones.

"No cuestionamos el derecho a la libertad religiosa, pero sí que una actividad puntual se convierta en una ocupación habitual de la acera sin la debida cobertura administrativa", subrayó Peralta.

En este sentido, la formación pone el foco en varios artículos de la ordenanza municipal, que establecen que las actividades en la vía pública deben contar con autorización expresa y no pueden entorpecer el paso de personas.

"La normativa es clara: no se pueden realizar actividades en la vía pública sin autorización municipal y, en ningún caso, se puede impedir el tránsito peatonal", indicó la edil.