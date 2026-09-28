Vox preguntará en la Comisión de Urbanismo por el cumplimiento del cronograma de La Vega previsto para 2026

Archivo - Fábrica De Armas De La Vega, En Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo llevará a la Comisión de Urbanismo una batería de preguntas para conocer el grado real de cumplimiento del cronograma previsto para 2026 en la Fábrica de Armas de La Vega y aclarar cómo afectará al desarrollo del proyecto la suspensión cautelar del concurso de ideas.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha recordado que el calendario aprobado por la Comisión Mixta de Seguimiento contemplaba para este año actuaciones concretas en materia arqueológica, descontaminación, usos anticipados y estudios complementarios, además del inicio en el cuarto trimestre de la modificación del Plan General, el Plan Especial y el Catálogo Urbanístico. "Estamos terminando septiembre y queremos saber qué se ha hecho, qué está pendiente y, sobre todo, si el Ayuntamiento está en condiciones de cumplir los hitos que él mismo fijó para 2026", ha afirmado Peralta.

En concreto, preguntará por el proyecto arqueológico y las excavaciones de verificación previstas para los tres primeros trimestres, la Memoria Final del registro arqueológico, los denominados "otros estudios", la verificación ambiental de la descontaminación aportada por el Ministerio de Defensa y la situación de los usos anticipados y la cesión de las naves. Asimismo, solicitará aclarar si el Gobierno local pretende iniciar en este cuarto trimestre los trámites urbanísticos previstos pese a la suspensión del concurso de ideas.

En relación con los trabajos arqueológicos, Vox ha incidido en que la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias consideró en enero que el alcance de los estudios con georradar era "muy limitado" y su valor "muy reducido". Por ello, el órgano autonómico estimó necesario plantear un proyecto de excavaciones previas que determine los riesgos y la composición del registro arqueológico antes de formular el Plan Especial, así como incluir una Evaluación de Impacto Patrimonial independiente.

A este respecto, ha cuestionado si el contrato adjudicado en mayo por 48.198,85 euros para trabajos arqueológicos responde a dichas prescripciones de Patrimonio o cuándo prevé el Ejecutivo municipal ejecutar las actuaciones exigidas. Peralta ha concluido advirtiendo de que La Vega "no puede avanzar a golpe de anuncios" en uno de los proyectos urbanísticos y patrimoniales más importantes para la ciudad.