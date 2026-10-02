Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo más medidas de prevención y seguridad tras varios episodios violentos

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OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado al equipo de Gobierno que refuerce las actuaciones en materia de seguridad y prevención tras varios "episodios violentos" registrados en la ciudad en los últimos días.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha citado el homicidio de una mujer en Pumarín, una agresión en San Lázaro en la que un hombre de 39 años tuvo que ser trasladado al HUCA y el apuñalamiento de una mujer en La Tenderina, que recibió tres heridas de arma blanca.

La formación ha señalado que lleva meses reclamando que la seguridad ciudadana tenga mayor presencia en la agenda municipal y ha planteado analizar la evolución de los delitos violentos, reforzar la presencia policial en los barrios y mejorar la coordinación entre Policía Local y Policía Nacional.

Vox ha anunciado que solicitará información sobre los últimos episodios violentos, las actuaciones desarrolladas en materia de prevención y seguridad y los medios policiales disponibles.