Vox reclama el estado de tres contratos previstos para el entorno del Bosque Fulminato

Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo va a presentar una batería de preguntas ante la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para conocer el estado real de las actuaciones previstas en el Bosque Fulminato, incluidas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Oviedo, Origen del Camino', financiado con 2,1 millones de euros por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha dicho que el Ayuntamiento asegura que el proyecto está terminado y justificado, pero a día de hoy "ni la modificación de las obras de renaturalización, ni la evaluación de las estructuras preexistentes, ni el aula de naturaleza del Bosque Fulminato se han sacado a licitación.".

La formación recuerda que el contrato de renaturalización del Bosque Fulminato, fue adjudicado en diciembre de 2025 por 725.996,42 euros, con un plazo inicial de ejecución de cuatro meses. Además, el Plan Anual de Contratación de 2026 contemplaba tres nuevos contratos vinculados a la zona: la modificación del contrato de renaturalización para incluir viales de acceso y circulación, valorado en 49.742,28 euros; la evaluación y actuación sobre estructuras preexistentes, por 52.252,07 euros; y el aula de naturaleza, con un valor estimado de 247.933,88 euros.

"Las fechas previstas para licitar estos contratos ya han pasado. Se hablaba de marzo, junio y septiembre de 2026, y en octubre seguimos sin ninguna licitación publicada. Esto genera incertidumbre sobre cuándo verá el vecindario resultados reales en el Bosque Fulminato", ha señalado Peralta.

El Grupo Municipal quiere conocer no solo el calendario, sino también la finalidad de cada actuación y si el equipo de Gobierno prevé nuevas intervenciones en la zona. "No basta con anunciar inversiones: hay que explicar para qué sirven, cuándo se van a contratar y si forman parte de un proyecto completo o de una lista de buenas intenciones", ha añadido la portavoz.

Por ello, Vox pregunta al equipo de Gobierno por las necesidades concretas que atienden los tres contratos, el estado de su tramitación, las fechas previstas de licitación y si, con estas actuaciones, se dará por concluido el proyecto municipal para el Bosque Fulminato o si están previstas más intervenciones.

"El Bosque Fulminato merece una planificación seria, transparente y ejecutada. Los ovetenses necesitan saber si este proyecto va a convertirse en una realidad o si vamos a seguir esperando contratos que nunca llegan", ha concluido Peralta.