Vox reclama información actualizada sobre la ejecución de los fondos europeos en Oviedo

Archivo - Las concejalas de Vox Oviedo, Alejandra González y Sonsoles Peralta, durante la rueda de prensa, en una imágen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha reclamado este jueves información detallada y actualizada sobre el estado de ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos, especialmente los vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuyo plazo de finalización concluye el 31 de agosto de 2026.

Peralta ha explicado que el grupo municipal ha presentado una pregunta y un ruego en la Comisión de Economía, Interior, Contratación y Seguridad Ciudadana y Participación para exigir al equipo de gobierno un informe actualizado sobre todos los fondos europeos recibidos por el Ayuntamiento, incluidos los EDUSI y los MRR.

"Queremos saber qué proyectos están finalizados, cuáles siguen en ejecución, qué fondos han sido justificados, cuáles han tenido que devolverse y cuántos intereses hemos tenido que pagar los ovetenses por la ineficacia de este equipo de gobierno", señala.

Desde el grupo municipal recuerdan que el Ayuntamiento de Oviedo ha recibido financiación europea para distintas actuaciones, algunas todavía en marcha, y que en los últimos años se han aprobado sucesivas modificaciones presupuestarias para incorporar remanentes destinados a concluir estos proyectos.

"Estas incorporaciones de remanente se han tenido que efectuar porque el equipo de gobierno ha sido incapaz de finalizar, o ni siquiera dar inicio, a los proyectos financiados en tiempo y forma. Llevamos arrastrando remanentes para proyectos destinados al fomento de empleo, a la sostenibilidad turística, a la mejora energética de edificios y viviendas durante años y esto es inaceptable", ha subrayado Peralta.

Vox solicita conocer la fecha y el importe de concesión de cada subvención, la cuantía ingresada hasta abril de 2026, el importe total de cada proyecto, su fecha prevista de finalización y el estado actual de ejecución y cada justificación. Además, Peralta ha pedido que se adjunte al acta de la comisión un documento actualizado, con fecha de marzo de 2026.

"Pedimos transparencia, rigor y diligencia. EI PP de Oviedo presume de conseguir fondos, nos bombardea con propaganda mediática, pero la verdad es que los retrasos en la ejecución son una realidad que pone en peligro la estabilidad presupuestaria de esta administración local y la ejecución de proyectos clave para Oviedo. Los vecinos tienen derecho a saber cómo se están gestionando estos recursos, y si el gobierno municipal está cumpliendo con los plazos y los objetivos comprometidos", concluye Sonsoles.