Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, este miércoles en la Juna General. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha lamentado el arrollamiento de un menor este domingo por un tren de la línea El Entrego-Oviedo en un paso a nivel situado junto a la iglesia de Ciaño, en Langreo.

En una nota de prensa, López ha recordado que el pasado mes de junio los grupos de izquierda rechazaron una Proposición No de Ley de Vox que exigía acelerar la supresión de los pasos a nivel peligrosos de Asturias, reforzar la protección de los cruces sin barreras y poner en marcha un plan urgente de seguridad ferroviaria.

"En junio advertimos de que Asturias no podía seguir conviviendo con pasos a nivel que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. La izquierda votó en contra de nuestra iniciativa y hoy volvemos a encontrarnos con un arrollamiento en Langreo, precisamente uno de los concejos sobre los que alertábamos", ha señalado Carolina López.

La portavoz de Vox ha insistido en la necesidad de actuar sin más demoras. "No podemos esperar a que se sigan produciendo arrollamientos para tomar medidas. Exigimos al Gobierno de Barbón que reclame al Ministerio de Transportes y a Adif un calendario urgente de actuaciones. La seguridad de los asturianos debe estar por encima de cualquier otra prioridad", ha subrayado.

López ha recordado que en marzo de este año la plataforma por el soterramiento de las vías en Langreo denunció públicamente la inseguridad de los pasos a nivel sin barreras y exigió a las administraciones que pusieran en marcha el plan anunciado por Adif en 2021. Aquellas advertencias se produjeron apenas un mes antes de que otro hombre falleciera arrollado por un tren en El Ponticu, en abril de 2026, en una zona donde ya se había registrado otra víctima mortal en diciembre de 2024.