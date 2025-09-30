Vox reclama la revisión del Plan General, el Plan director del Campo San Francisco y soluciones para La Vega

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha reclamado este martes al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, que priorice estos tres proyectos: la revisión del Plan General, el Plan Director del Campo de San Francisco y las tramitaciones urbanísticas para La Vega. "Actuaciones que deberían ser prioritarias para proteger el patrimonio, y asegurar la prosperidad y futuro de la capital de Asturias", apunta.

E insta al equipo de gobierno a que responda de forma transparente del estado de cada una de estas tres tramitaciones y que aporte a la Comisión de Urbanismo toda la documentación que avale sus respuestas.

"Es inadmisible que el PP de Canteli no muestren el más asomo de voluntad para tramitar y avanzar en estos proyectos que deberían ser una de sus prioridades. Queda claro que cuando se trata de asegurar prosperidad y futuro al Concejo, o de proteger nuestro patrimonio, el PP carece de voluntad política", advierte Sonsoles Peralta.

Vox ha preguntado ya en varias ocasiones por estas tres tramitaciones y Peralta destaca que la respuesta es siempre la misma: "Estamos en ello", y recuerda que el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Ignacio Cuesta afirmó en febrero que "'se licitaría inmediatamente' y han pasado más de 7 meses, no sabemos absolutamente nada y encima tenemos que escucharle decir en sesión plenaria que la revisión del Plan General no es urgente", incide.

Peralta advierte de que "sin la revisión de Plan General, Oviedo está en una situación peligrosa. Estamos perdiendo oportunidades de inversión como ya ha sucedido con varias empresas que se han ido a otros concejos por falta de terrenos o por la inseguridad jurídica que plantea la ausencia del PGOU actualizado. Nos estamos jugando el futuro y la prosperidad del Concejo".

Lo mismo sucede con el Plan Director del Campo San Francisco: "Un documento esencial para proteger nuestro Jardín Histórico y que la Consejería de Patrimonio ya les ha instado a presentarlo, para poder realizar cualquier actividad. No solo desoyen las indicaciones del Principado e incumplen la ley, sino que mienten e incumplen la planificación prevista de licitar el contrato correspondiente en mayo de este año", sostiene la edil de Vox.

En el caso de las tramitaciones urbanísticas para la reordenación de la Fábrica de Armas, Peralta destaca que sigue por la misma senda: "Hace unos meses, según palabras del Teniente Alcalde, ya estaban con el cronograma de trabajo y dando los primeros pasos que se iban a trasladar a la Comisión de Seguimiento. Una Comisión que hace un mes nos hemos enterado que ni siquiera se ha constituido, incumpliendo unas de las cláusulas el Convenio del que tanto alardean", señala.

"Por ello, hemos solicitado al equipo de gobierno que responda de forma transparente, sin rodeos o con falsas afirmaciones, del estado de cada una de estas tres tramitaciones y le instamos a que aporte a la Comisión de Urbanismo toda la documentación que avale sus respuestas. Estamos ante un Partido Popular que planifica mal, que carece de voluntad política, que engaña con falsas promesas a los ovetenses y que juega con el futuro de nuestro Concejo", sentencia Sonsoles Peralta.