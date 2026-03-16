Vox recuerda que deber ser Patrimonio quien decida el futuro de la marquesina de la Fábrica de Gas

Archivo - Instalaciones de la Fábrica de Gas de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha reclamado este lunes al equipo de gobierno del PP que cumpla la normativa y la ley vigente, en todos y cada uno de los informes o procedimientos, que emita a la Consejería de Cultura y en este caso concreto en los de la declaración de ruina, sobre la marquesina de la antigua Fábrica de Gas. Y recuerda que la decisión final no corresponde ni a fondos de inversión, ni a intereses privados, ni al propio Ayuntamiento.

Peralta ha señalado que la decisión sobre la marquesina de la Fábrica de Gas corresponde "exclusivamente" a la Consejería competente en materia de patrimonio; "ni los fondos de inversión, ni los intereses privados, ni el propio Ayuntamiento pueden tomar decisiones y anticiparse a los criterios técnico jurídicos de las leyes de patrimonio".

Vox ha vuelto a poner el foco la "inacción" del expediente para la declaración de ruina de la marquesina de la antigua Fábrica de Gas, elemento protegido del patrimonio industrial ovetense cuyo futuro está pendiente de la decisión de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias. Según la documentación consultada por el grupo municipal, el Ayuntamiento remitió en diciembre de 2025 un informe técnico incompleto, carente de la justificación suficiente y sin un análisis riguroso de los presupuestos económicos aportados, lo que motivó un requerimiento de subsanación y mejora por parte de la Consejería.

Desde Vox advierten de que este modo de proceder demuestra una "absoluta falta de rigor" del gobierno municipal del PP en la tramitación de un expediente especialmente sensible, al afectar a un bien catalogado y sometido a protección integral.

Peralta recuerda que, en caso de que el órgano competente avale la demolición, podrían existir alternativas que permitirían restituir la traza de la marquesina en el espacio libre resultante, de forma que se preserve la memoria del conjunto y se mantenga la referencia espacial y urbana de este elemento singular del patrimonio industrial de Oviedo. La intención del grupo es que, sea cual sea la resolución, se garantice el respeto a la legalidad en materia de patrimonio cultural y se actúe con máxima transparencia en todas las fases del procedimiento.

La portavoz ha querido además dejar claro que Vox respetará la decisión que adopte el órgano competente, sea la declaración de ruina o la conservación de la marquesina. Incluso en el escenario de una eventual demolición, entienden que existen alternativas de restitución o simulacro que permitan preservar la traza de la marquesina como espacio libre, manteniendo viva la memoria de la Fábrica de Gas en el tejido urbano de Oviedo.