Vox registra enmienda a la totalidad contra la ley de consumo de Asturias por "ideológica"

El diputado de Vox Asturias Javier Jové. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha registrado una enmienda a la totalidad a la ley de consumo, al considerar que es "ideológica, intervencionista y perjudicial para empresas y consumidores".

En una nota de prensa, el diputado Javier Jové ha explicado que su grupo devuelve el texto al Consejo de Gobierno porque, en lugar de presentar una ley que adapte la normativa vigente, impulsan una ley completamente nueva "de la mano de la izquierda radical", cuyo objetivo real no es proteger al consumidor, sino "inmiscuirse en la vida de los asturianos, modificar sus hábitos de consumo e imponer una agenda ideológica".

Jové ha asegurado que "una ley comunista de consumo es una contradicción en sus propios términos, porque allí donde gobierna el comunismo los consumidores no tienen derechos, sino cartillas de racionamiento y decisiones impuestas sobre qué consumir y en qué cantidad".

En este sentido, el parlamentario de Vox ha advertido de que más de la mitad del articulado del proyecto se centra en el régimen sancionador e inspector, lo que evidencia, a su juicio, que "no estamos ante una norma para proteger, sino para vigilar, sancionar y controlar".

"El resultado supondrá más costes para empresas, pymes y autónomos, más trabas burocráticas y, en consecuencia, precios más altos para los consumidores, que podrán consumir menos con el mismo dinero", ha apostillado.

CONCEPTOS IDEOLÓGICOS

Otro de los motivos esgrimidos por Vox para presentar la enmienda a la totalidad es que a su juicio la norma "introduce conceptos ideológicos" como el "consumo responsable y sostenible" o la inclusión de estos contenidos en el sistema educativo.

A su juicio, se trata de "un intento de ingeniería social que nada tiene que ver con la protección frente a abusos o fraudes". La formación también ha cuestionado la seguridad jurídica del proyecto, advirtiendo de posibles invasiones competenciales respecto a la normativa estatal y europea, así como del uso de la ley para introducir "de forma forzada" cuestiones ajenas a la materia, como la promoción de la llingua.

Desde Vox recuerdan además que Asturias ya cuenta con "un marco regulatorio suficiente en materia de consumo", tanto a nivel nacional como europeo, por lo que consideran que esta nueva ley "no solo es innecesaria, sino contraproducente".