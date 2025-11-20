Vox reitera su rechazo a unas cuentas municipales que califica de "castigo fiscal a los ovetenses"

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha informado este jueves de que votará en contra del presupuesto municipal, que este viernes se va a someter a aprobación inicial en la ciudad, al considerar que son la consolidación del "castigo fiscal a los ovetenses y la consecuencia de una deficiente gestión del equipo de gobierno de Alfredo Canteli".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha dicho que para su grupo la prioridad debería ser revertir la pérdida de poder adquisitivo de los ovetenses, a la vez que mejorar los servicios básicos y destinar los recursos a inversiones para el futuro de Oviedo y para cubrir las necesidades urgentes y necesarias del concejo.

"Sin embargo, el PP ha optado por endeudarse más, por incrementar los gastos innecesarios, por mantener una política de subvenciones ideológicas y por destinar el ahorro presupuestario a inversiones no estratégicas, utilizando remanentes para sus promesas incumplidas", señala Peralta.

Desde Vox Oviedo señalan la "irresponsabilidad" del PP que ha intentado cuadrar los números de unos "gastos desorbitados" a base de "inflar" las previsiones de ingresos. "Sobreestiman la recaudación del IRPF en 2,6 millones, la plusvalía en 2,4; en 2 millones las tasa por uso de dominio público, en 16 millones las trasferencias del Estado y en más de 3 millones las de la Comunidad Autónoma", advierte Peralta.

"Estos presupuestos son el reflejo de la política de Canteli: deficiente gestión y pura imagen y fachada. Representan la imprudencia, la irresponsabilidad y la falta de respeto de un Partido Popular que deja claro que no gobierna en y para el beneficio de Oviedo y de todos los ovetenses", ha zanjado la portavoz de Vox.